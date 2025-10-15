جناح الإمارات يحتفل بنجاح مشاركته في "إكسبو 2025 أوساكا"

أوساكا في 15 أكتوبر/ وام/ أسدل جناح دولة الإمارات، الستار على مشاركته في "إكسبو 2025 أوساكا"، بعد رحلة استمرت ستة أشهر من الابتكار وبناء جسور التواصل الثقافي، استقبل خلالها أكثر من خمسة ملايين زائرٍ فعليّ وافتراضيّ منذ افتتاحه في 13 أبريل 2025، ليُصبح بذلك من بين أكثر الأجنحة الدولية زيارةً في المعرض.

ويشمل هذا الرقم 4,930,645 زائرًا فعليًّا، و113,443 زائرًا عبر الموقع الإلكتروني للجناح، وأكثر من 17,000 زائر افتراضي عبر منصة إكسبو، ما يُجسّد مدى النجاح الكبير للجناح وتفاعله العميق مع الجمهور في اليابان والعالم أجمع.

وجمع الاحتفال فريق عمل جناح دولة الإمارات والسفراء الشباب من الإمارات واليابان، إلى جانب الشركاء الرسميين الأربعة وهم أدنوك، وبيور هيلث، وسبيس 42، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتضمّن برنامج الاحتفال كلمات ألقاها السفراء الشباب وعدد من قيادات الجناح، إضافة إلى فقرة سلطت الضوء على رحلة الجناح واستعرضت أبرز محطاته وقيمه ورسائله.

وتخلل الاحتفال لحظة وجدانية مؤثرة، تم خلالها إلقاء رسائل شكر كتبها فريق الإدارة، عبّروا فيها عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لفريق العمل، على جهودهم المميزة طوال فترة المعرض .

وقال سعادة شهاب الفهيم، السفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، والمفوض العام للجناح، بهذه المناسبة، إن جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، لم يكن مجرد مساحة للعرض، بل منصة نابضة بالحياة جمعت بين الثقافات والأفكار، واحتضنت حواراً إنسانياً عابراً للحدود.

وأضاف :" قد أضفى سفراؤنا الشباب، بروحهم الدافئة وحضورهم الملهم، طابعاً فريداً على تجربة الجناح؛ التي ترسّخت بفضل التزام فريق العمل، ودعم شركائنا، والرؤية المشتركة التي جمعتنا".

وتابع:" نتوجه بجزيل الشكر لكل من زار جناحنا وشاركنا هذه الرحلة. وستبقى روح التواصل والحوار التي سادت مشاركتنا نبراساً يُنير مسيرتنا إلى ما بعد أوساكا، بينما نواصل العمل من أجل مستقبل تزدهر فيه الحياة بكل أشكالها".

وجسّد جناح دولة الإمارات، طوال فترة "إكسبو 2025 أوساكا"، شعار "من الأرض إلى الأثير" عبر تصميمه المعماري المميز، وتجربته التفاعلية المستوحاة من رمزية شجرة النخيل في التراث الإماراتي. فيما خاض الزوّار رحلة غامرة بين محطات ملهمة، شملت استكشاف الفضاء، والابتكار في الرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، إلى جانب عروض ثقافية حيّة، لتُظهر جميعها كيف يُلهم إرث دولة الإمارات مسيرتها نحو التقدّم.

كما حظي جناح الدولة بتكريمٍ من المكتب الدولي للمعارض (BIE)، حيث نال الجائزة البرونزية في فئة التصميم المعماري وتصميم المناظر الطبيعية عن فئة الأجنحة المشيّدة ذاتيًّا (الفئة أ)، ليكون بذلك ضمن أفضل ثلاثة أجنحة كبرى في إكسبو 2025 أوساكا.

ويُجسّد هذا التكريم التميّز في تصميم الجناح وحرفية تنفيذه ويحتفي بروح الإبداع والتعاون والابتكار التي ميّزت مشاركة دولة الإمارات في المعرض.

وبموقعه في منطقة "تمكين الحياة"، بالقرب من جناح اليابان، كان جناح دولة الإمارات جزءاً أساسياً من الرؤية الشاملة لـ"إكسبو 2025 أوساكا" والمتمثّلة في "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا".

وقد استضاف المعرض أكثر من 150 جهة مشاركة من دول ومنظمات وشركات، اجتمعت لاستكشاف سُبل بناء مستقبل مستدام يتمحور حول الإنسان.

وفي قلب هذا الحوار العالمي، شكّل جناح الدولة جسراً للتواصل بين الثقافات، مُجسّداً كيف يمكن للتقاليد والابتكار أن يتكاملا لإلهام التقدّم المشترك، وتوحيد الجهود نحو ابتكار حلول جماعية تمهّد الطريق لمستقبل مزدهر للجميع.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، استضاف جناح دولة الإمارات برنامجاً حافلاً من الفعاليات التي تنوعت بين المنتديات والعروض الثقافية والمبادرات الشبابية.

كما استقبل شخصيات هامة ووفوداً من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، مما عزّز مكانته مركزا للحوار والتبادل الثقافي.

وشكّل "يوم دولة الإمارات" إحدى المحطات البارزة في "إكسبو 2025 أوساكا"، والذي أُقيم في 19 سبتمبر الماضي بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وقد استقطبت الاحتفالات في ذلك اليوم آلاف الزوّار في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، وسط عروض ثقافية ولقاءات رفيعة المستوى.

ومع إسدال الستار على مشاركة جناحها، يظل إرث دولة الإمارات في معارض إكسبو حيّاً ومتجدّداً، فمن مشاركتها الأولى في "إكسبو 1970 أوساكا"، إلى استضافة "إكسبو 2020 دبي"، وعودتها إلى أوساكا في عام 2025، تنظر دولة الإمارات إلى معارض إكسبو باعتبارها منصات لبناء الصداقات وتعزيز التقدّم المشترك.

ويأتي ختام فعاليات الجناح اليوم امتداداً طبيعياً لهذه المسيرة الملهمة والحافلة بالنجاح، من الأرض إلى الأثير.