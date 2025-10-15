سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية غينيا بيساو

بيساو في 15 أكتوبر/ وام/ قدّم سعادة عبدالله جاسم الشامسي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي كارلوس بينتو بيريرا وزير الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في جمهورية غينيا بيساو الصديقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى غينيا بيساو، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بالعاصمة بيساو.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية غينيا بيساو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

من جانبه حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب معاليه بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا بيساو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.