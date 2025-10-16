المتحف المصري الكبير يغلق أبوابه استعدادا للافتتاح الرسمي أول نوفمبر

القاهرة في 15 أكتوبر/وام/ أغلق المتحف المصري الكبير أبوابه مؤقتا أمام الزائرين اعتبارا من اليوم وحتى الثالث من نوفمبر تمهيدا للافتتاح الرسمي في الأول من نوفمبر.

وتجهز مصر لاحتفال ضخم في أول نوفمبر سيشارك فيه عدد من قادة العالم لمواكبة افتتاح أكبر متحف يضم آثار الحضارة المصرية القديمة والذي يشمل أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم في مؤتمر صحفي إن "هناك متابعة شبه يومية للاستعدادات وتوقعاتنا أن هذا الصرح السياحي والتراثي الكبير جدا سيساهم في تعظيم العوائد وزيادة تدفق السياح على مصر".

ونقل إن متوسط أعداد الزائرين يوميا للمتحف قبل افتتاحه الرسمي وفتح القاعة الأهم، وهي قاعة توت عنخ آمون، "يفوق أعداد المتاحف العالمية".

