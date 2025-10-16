كوريا تسجل عجزًا ماليًا بقيمة 61.8 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2025

سيئول في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، اليوم، أن العجز المالي تجاوز 88 تريليون وون (61.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أنه وفقًا لبيانات الوزارة، فإن الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل عجزًا قدره 88.3 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.

وشهد إجمالي الإيرادات نموًا قدره 35 تريليون وون مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 431.7 تريليون وون.

وزادت الإيرادات الضريبية بمقدار 28.6 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 260.8 تريليون وون، بينما ارتفع إجمالي النفقات بمقدار 38.4 تريليون وون على أساس سنوي ليصل إلى 485.4 تريليون وون.

وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق أن يتوافق العجز مع الهدف السنوي الأصلي البالغ نحو 111.6 تريليون وون بحلول نهاية العام.

