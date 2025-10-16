ميتا تستثمر 1.5 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات جديد في تكساس

واشنطن في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس “الأربعاء”، أنها تخطط لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في إنشاء مركز بيانات جديد في ولاية تكساس الأمريكية بحلول عام 2028، في إطار توسعها في بناء بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن موقع المركز في مدينة “إل باسو” سيعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة.

ويعد هذا المشروع جزءا من خطة ميتا الأوسع لتعزيز قدرات المعالجة لمنتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى مشروعاتها المستقبلية في عالم الميتافيرس.

وعند اكتمال بنائه، سينضم مركز إل باسو إلى شبكة ميتا العالمية التي تشمل أكثر من 20 مركز بيانات، فيما أكدت الشركة التزامها بالاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المنشأة الجديدة ستستخدم مياها معاد تدويرها لتبريد الخوادم وستعتمد على مصادر طاقة متجددة محلية.

