"الوطنية لحقوق الإنسان" تطّلع على أحوال العمال خلال زيارتها الثامنة لسكناتهم بأبوظبي

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ اطّلعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أحوال العمال المعيشية والبيئية، خلال زيارتها الميدانية الثامنة لأحد سكنات العمال في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار برنامجها الدوري لمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بالحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ترأست الوفد فاطمة البدواوي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم كلاً من الدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، ونور السويدي، أعضاء مجلس الأمناء، إلى جانب سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وعدد من مسؤوليها.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، وترسيخ الشراكة مع الجهات المعنية، ضمن خطة شاملة تغطي سكنات العمال في مختلف إمارات الدولة، بما يضمن المتابعة المستمرة وتحسين مستوى الرفاه للعاملين.

وعقد فريق الهيئة، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الميدانية مع عدد من العمال المقيمين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول ظروف السكن والعمل، وذلك بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية التي تسهم في دعم وتعزيز حقوق العمال في دولة الإمارات.