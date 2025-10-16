دراسة: الشعاب المرجانية عند "نقطة لا عودة" بسبب الاحترار العالمي

لندن في 16 أكتوبر/ وام/ أكد فريق بحثي في جامعة "إكستر" البريطانية، أن الاحترار العالمي دفع الشعاب المرجانية على كوكب الأرض إلى تحقيق أول "نقطة لا عودة" مناخية موثقة، حيث فقدت قدرتها على التعافي بعد موجات حر قياسية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "نيتشر" وقيّمه فريق بحث من الجامعة.

وأوضح الباحث ستيف سميث، قائد الدراسة، أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية تسبب في تراجع واسع النطاق للشعاب المرجانية، ما يمثل أول حالة مؤكدة لتجاوز عتبة كوكبية ذات عواقب بيئية لا رجعة فيها.

وأضاف أن الدراسة تقيّم خطر تجاوز نحو عشرين "نقطة تحول" كوكبية أخرى، تشمل ذوبان الصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور غابات الأمازون.

من جانبهم حذر معدو الدراسة من أنه بدون خفض جذري لانبعاثات غازات الدفيئة، وإصلاحات اجتماعية نظامية، قد تتجاوز أنظمة طبيعية أخرى حدودها الحرجة.

وأدت موجات الحر القياسية خلال العامين الماضيين إلى ابيضاض واسع النطاق للشعاب المرجانية، وهي العملية التي يفقد فيها المرجان الطحالب التكافلية المسؤولة عن تغذيته ولونه.

وأظهرت البيانات أن ظاهرة الابيضاض العالمية الرابعة، التي بدأت في يناير 2023، أثرت على أكثر من 84% من النظم البيئية للمرجان على مستوى العالم، مما دفع هذه النظم إلى "حافة الموت".

