"مطار الفجيرة" يعرض مشاريع تعزز التحول الرقمي خلال "جيتكس 2025"

دبي في 16 أكتوبر / وام/ يعرض مطار الفجيرة الدولي، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة الفجيرة الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2025، مشروعين مبتكرين يجسدان رؤيته في تطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات.

وتأتي مشاركة المطار ضمن جهود حكومة الفجيرة في تعزيز التحول الرقمي ودعم رؤية الإمارة نحو بنية تحتية ذكية ومستدامة.

والمشروع الأول هو نظام إدارة المطارات المتكامل “Airport Management System” الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية داخل المطار عبر توظيف أحدث تقنيات الأتمتة والتحليل الذكي للبيانات، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والدقة وتسريع الإجراءات التشغيلية.

أما المشروع الثاني فيتعلق بـ استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) لدعم العمليات التشغيلية في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، حيث يتم توظيف هذه التقنية المتقدمة في مراقبة مناطق المطار، ودعم عمليات التفتيش، ونقل الطرود والبضائع بشكل أسرع وأكثر استدامة، مما يعزز من جاهزية المطار لمستقبل النقل الجوي الذكي

وتم خلال المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين مطار الفجيرة الدولي وشركة “تراك آي تي -trackiT ”، بهدف إقامة شراكة إستراتيجية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الأصول والمعدات داخل المطار.

ويأتي التعاون في إطار سعي مطار الفجيرة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين رؤية الأصول، ودفع مسيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لصناعة الطيران.

من جانب آخر، شارك مطار الفجيرة الدولي في تنظيم مسابقة تفاعلية للزوار ضمن فعالية أطلقتها دائرة المالية بحكومة الفجيرة، حيث ساهم المطار في إعداد المنصة الخاصة بالأسئلة والأجوبة وتقديم جوائز مميزة تمثلت في تذاكر سفر مجانية من الفجيرة إلى مومباي.

وأعرب سعادة الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، عن الفخر بالمشاركة ضمن جناح حكومة الفجيرة الرقمية في معرض جيتكس 2025، والتي عبرها يتم عرض ابتكارات المطار ومشاريعه التقنية التي تواكب التحول الرقمي في الدولة، وتدعم أهداف إمارة الفجيرة في بناء منظومة ذكية ومستدامة.

وأضاف أن المشاركة تعد فرصة مميزة لاستعراض جهود المطار في تطوير بيئة عمل ذكية داخله وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتجربة مستخدم أفضل.