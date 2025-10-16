الإمارات للدراجات يتوج بسباق جيرو ديل فينيتو بإيطاليا

روما في 16 أكتوبر/ وام/ أحرز المكسيكي ايزاك ديل تورو دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، لقب سباق جيرو ديل فينيتو في إيطاليا، محققا الفوز الـ 16 له هذا الموسم، والانتصار رقم 95 لفريق الإمارات خلال العام الجاري.

كما شهد السباق تألق زميله بالفريق الروسي بافيل سيفاكوف الذي حقق المركز الثاني، ليسيطر الإمارات إكس آر جي على صدارة السباق.

وجاء هذا الفوز بعد أيام قليلة من تتويج تادي بوجاتشار في سباق ال لومبارديا السبت الماضي، تلاه فوز آدم ييتس في النسخة الافتتاحية من سباق فالدينغو – أوروبا يوم الأحد.

وتمكن ايزاك ديل تورو من إنهاء مسافة السباق البالغة 161.2 كم، في زمن قدره 3 ساعات، و24 دقيقة، و29 ثانية، بينما جاء زميله بافيل ثانيا بفارق 22 ثانية فقط.

وشهدت الـ10 كم الأخيرة سيطرة ايزاك ديل تورو على السباق حتى خط النهاية، ليواصل تقدمه بثبات، وينفرد بالصدارة دون أن يتمكن أحد من اللحاق به حتى خط النهاية.