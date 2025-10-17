سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق النسخة الـ 25 من مهرجان صير بونعير على شاطئ الحيرة

الشارقة في 16 أكتوبر/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم ، انطلاق فعاليات مهرجان صير بونعير في نسخته الـ 25 والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات البيئية في الدولة، وذلك على شاطئ الحيرة بمدينة الشارقة.

تمتد فعاليات المهرجان الذي يحتفل بيوبيله الفضي ، لتبدأ من شاطئ الحيرة في مدينة الشارقة من اليوم وحتى 25 أكتوبر الجاري، في حين تنطلق الفعاليات يومي 24 و25 أكتوبر بجزيرة صير بونعير، الجوهرة الطبيعية في قلب الخليج العربي، ليتمكّن الجمهور من عيش أجواء الجزيرة وموروثها البحري سواء بزيارتها مباشرة أو من خلال الفعاليات المنقولة إلى الشاطئ.

استهل الحفل بعرض فيلم وثائقي حول جزيرة صير بونعير تناول تاريخ الجزيرة وخصائصها البيئية الفريدة، وأبرز إنجازات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في إدارتها وتطويرها على مدى العقود الماضية، وتنوع الجزيرة البيولوجي وتحولها لمحمية طبيعية تضم السلاحف والطيور والشعب المرجانية، إضافة إلى أبرز التصنيفات التي حصلت عليها من المنظمات الدولية.

وشاهد سموه والحضور عرضاً فنياً بحرياً جسّد ارتباط الإنسان الإماراتي بالبحر بوصفه مصدرا للحياة والعطاء، وقدم المشاركون لوحات تعبر عن ملامح التراث البحري الأصيل، وما يحمله من قيم العمل والتعاون والإصرار التي ميزت أبناء الإمارات عبر الأجيال، وأبرز العرض الدور الكبير للبحارة والغواصين في نهضة المجتمع قديماً، لتبقى هذه القيم راسخة في وجدان الأجيال الجديدة.

وشهد الحفل عرضاً ضوئياً مبتكراً باستخدام الطائرات بدون طيار "درون"، حملت خلاله لوحات فنية في سماء شاطئ الحيرة تحاكي شعار المهرجان ومشاهد من جزيرة صير بونعير تعكس جمال الطبيعة البحرية في الجزيرة وتنوّعها البيئي الفريد، إلى جانب احتفائها باليوبيل الفضي فيما جسد العرض رؤية الشارقة في الحفاظ على البيئة وصون تراثها الطبيعي والإنساني.

وكرم سمو نائب حاكم الشارقة الجهات التي أسهمت في نجاح المهرجان، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات المتعاونة والداعمين وشاهد العروض المصاحبة والفقرات الفنية التي قدمتها الفرق الشعبية.

وتجول سموه في أروقة المهرجان واطلع على أبرز الأنشطة البيئية التي تُقام في جزيرة صير بونعير مثل استزراع الشُعاب المرجانية وتطبيق الأنظمة واللوائح البيئية وصون وحماية السلاحف وتنظيف الشواطئ والمياه وتعرف على أهم الكائنات التي تعيش في الجزيرة مثل النورس الأسخم وسلاحف منقار الصقر والشعاب المرجانية.

والتقى سمو نائب حاكم الشارقة الأطفال المشاركين في برنامج الورش التعليمية، واستمع إلى شرح حول أبرز ما يقدمه البرنامج للأطفال لتعزيز ثقافة الحياة البحرية والبيئية، وتنمية حس المسؤولية لديهم تجاه حماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى التعلم من خلال التجربة والمشاركة في مبادرات توعوية تشجع على السلوك الإيجابي تجاه البيئة.

وتجول سموه في المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد من الجهات المحلية والأسر المنتجة، واطلع على ما يقدمه العارضون من منتجات حرفية ومشغولات يدوية، واستمع إلى شرح حول دور هذه المشاركات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأسر من تسويق منتجاتها وتعزيز حضورها في الفعاليات المجتمعية.

يعتبر"مهرجان صير بونعير" أكثر من مجرد احتفالية بيئية فهو ترجمة لرحلةٍ طويلةٍ من العمل الميداني والبحثي والتعاون المؤسسي الهادف إلى حماية الإرث الطبيعي وصون التنوع الحيوي.

وعلى مدى 25عامًا، نجح القائمون عليه في بناء منظومة متكاملة من الشراكات التي عززت مكانة الشارقة منارة إقليمية في مجال البيئة والاستدامة.

شهد الحفل إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة وعدد من كبار المسؤولين.