الأمم المتحدة تعلن رفضها القاطع أي إتهامات حوثية تصف موظفيها بـ"الجواسيس"

نيويورك في 16 أكتوبر/وام/أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، بشأن التطورات المتصلة بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا من قبل الحوثيين.

وعبر عن قلق وإنزعاج المنظمة الشديد إزاء هذه الإتهامات المغرضة الصادرة عن الحوثيين بما فيها وصفهم موظفي الأمم المتحدة بـ "الجواسيس والإرهابيين"، كما فعلوا في سياقات أخرى، وحذر من أن هذه الإتهامات تعرض حياة موظفي الأمم المتحدة في كل مكان للخطر.

وقال دوجاريك إن"هذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 53 من زملائه الدوليين، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن بعضهم محتجز لسنوات دون السماح بأي اتصال معهم .

وأكد أن عمل الأمم المتحدة في اليمن، على غرار جميع الأماكن التي تعمل فيها، يسترشد بمبادئها الأساسية وهي الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية وذكر بأن سبب وجود الأمم المتحدة وفرقها الإنسانية في اليمن يكمن فقط في مساعدة الشعب اليمني.