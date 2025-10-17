15 دولة تشارك في بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف بأبوظبي

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية، مشاركة فرق تمثل أكثر من 15 دولة عربية وأوروبية في منافسات بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، والمقرر إقامتها في المسبح الأولمبي للنادي بالمركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.

وأكد النادي جاهزية المسبح لاستضافة الحدث الكبير الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للألعاب تحت الماء.

وتعد البطولة واحدة من أهم بطولات السباحة بالزعانف على مستوى العالم وتستقطب نخبة الرياضيين.