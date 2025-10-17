قائد عام شرطة أبوظبي يشهد ختام بطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، ختام بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها السادسة، والتي نظمتها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وأقيمت بميادين الرماية بالحفار، بحضور مديري القطاعات والمديريات والإدارات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين.

وكرم معاليه قطاع المهام الخاصة الفائز بالدرع والفائزين في مسابقتين إسقاط الصحون بالبندقية (رجال/ سيدات ) ، مثمنًا الجهود الكبيرة في الإعداد والتدريب والمتابعة، وما أبداه المشاركون من مستوى عالٍ من الاحتراف والانضباط، مؤكدًا أن هذه البطولة تُعبر عن التزام شرطة أبوظبي المستمر في تطوير قدرات منتسبيها على الرماية والجاهزية الميدانية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته .

من جهته أشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بمستوى أداء المشاركين في البطولة والأرقام المسجلة، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت مشاركات ومنافسات قوية على مستوى الفرق في مختلف القطاعات الشرطية.

وأكد أن تنظيم هذه البطولة السنوية يجسّد حرص شرطة أبوظبي على دعم الأنشطة الرياضية والتكتيكية التي تُعزز روح الفريق الواحد، وتُسهم في الارتقاء بالمستوى المهني والبدني لمنتسبيها، تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة في بناء جهاز شرطي متكامل.

من ناحيته أوضح العقيد راشد صغير البلوشي المشرف العام على البطولة، نائب مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، أن البطولة شهدت منافسات متميزة بين الفرق المشاركة في أجواء من التحدي والتعاون، مؤكدًا أن مستوى الأداء عكس جاهزية عالية لدى المشاركين في البطولة.

شارك في البطولة نحو 200 رامي ورامية من الضباط وضباط الصف والأفراد والشرطة النسائية من مختلف القطاعات الشرطية، واستمرت 4 أيام وشملت 7 مسابقات مختلفة للرماية .

وحاز قطاع المهام الخاصة على المركز الأول ودرع البطولة، فيما حصلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على المركز الثاني ، بينما حصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث في البطولة.

وفي تصفيات مسابقة إسقاط الصحون (رجال)، فاز بالمركز الأول فريق قطاع العمليات المركزية ، وجاء فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في المركز الثاني، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثالث.

وفي مسابقة إسقاط الصحون (سيدات)، فاز بالمركز الأول فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ، وجاء فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثاني، وحصل فريق قطاع العمليات المركزية على المركز الثالث.