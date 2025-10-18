في ختام "جيتكس 2025" .. بلدية دبا تؤكد التزامها بالتحول نحو مدينة ذكية ومستدامة

دبي في 17 أكتوبر / وام / اختتمت بلدية دبا مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت ضمن منصة حكومة الفجيرة أبرز مشاريعها التقنية الهادفة إلى بناء مدينة ذكية ومستدامة.

وسلطت البلدية الضوء على مشروعها الرائد "تحليل الغطاء النباتي (NDVI)"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لرصد المتغيرات النباتية، بما يدعم الاستدامة البيئية ويعزز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وقال سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، إن هذه المشاركة تأتي لتعزيز نهج البلدية في مواكبة توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي، مؤكدا أن البلدية ماضية في تبني الحلول الذكية للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رؤية القيادة في بناء مدن مستدامة تعتمد على التحليل العلمي والتقنيات الحديثة.