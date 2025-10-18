تسجيل حالتي وفاة بداء الدفتيريا في الجزائر

الجزائر في 18 أكتوبر /وام/ أعلنت وزارة الصحة في الجزائر مساء أمس، تسجيل حالتي وفاة من بين 5 حالات مؤكدة بداء الدفتيريا (الخناق)، بولاية سكيكدة شرق البلاد.

وكشفت الوزارة في بيان أن الحالتين تخصان رجلا من جنسية أجنبية يبلغ من العمر 25 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما كانت غير ملقحة ضد هذا الداء.

وذكرت أنه جرى، فور تسجيل هذه الحالات، تشكيل خلية أزمة على مستوى مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، بهدف متابعة تطور الوضعية الوبائية عن كثب، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاستشفائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأوضحت أن المصالح الصحية المختصة باشرت تحقيقات وبائية دقيقة حول الحالات المسجلة، شملت الأشخاص المحتكين بالحالات؛ إذ تم إخضاعهم للعلاج الوقائي، إضافة إلى تلقيحهم ضد داء الدفتيريا، وذلك لمنع انتشار العدوى وتفادي ظهور حالات جديدة.

وأضافت أنه تم تلقيح 514 شخصا خلال الـ48 ساعة الماضية، في إطار حملة تلقيح استباقية، مؤكدة أن الوضعية الوبائية مستقرة، وأن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل دقيق ويومي من خلال تعزيز أنشطة المراقبة الوبائية على مستوى جميع الهياكل الصحية في المنطقة.

-خلا-