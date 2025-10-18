"إنفرا إكس" و"Itron" تتعاونان لتطوير حلول المرافق الذكية

دبي في 18 أكتوبر /وام/ وقعّت شركة "إنفرا إكس"، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة "Itron"، المتخصصة في حلول الذكاء الطرفي للشبكة، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ونشر حلول الجيل القادم من أنظمة المرافق الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT).

وستتعاون الشركتان، بموجب المذكرة التي وقعت خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي اختتم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، في استكشاف فرص الأعمال وتعزيز التعاون التقني عبر قطاعات رئيسية تشمل العدادات الذكية، وإدارة الطاقة، ومنصات المدن الذكية، بما يسهم في تسريع تطوير البنية التحتية القوية للاتصالات لدى "إنفرا إكس"، مع الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "Itron" في أنظمة الطاقة والمياه الذكية، بهدف تمكين عمليات أكثر كفاءة وارتباطًا بالبيانات عبر منظومات المرافق والمدن في دولة الإمارات.

وقال راشد الأحمدي، رئيس العمليات التنفيذي في "إنفرا إكس"، إن هذه الشراكة ستسهم في تمكين الشركة من تقديم حلول ذكية ومترابطة تُعزّز الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتجربة المتعاملين، بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

من جانبه، قال أيمن الشريف، نائب رئيس المبيعات في "Itron" لمنطقة الشرق الأوسط، إن الشركتان ستعملان على تقديم حلول متكاملة تمكّن شركات المرافق والمدن من إدارة مواردها بكفاءة واستدامة أكبر.