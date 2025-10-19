مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في البرازيل

برازيليا في 19 أكتوبر /وام/ قتل 17 شخصا على الأقل، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقل حوالي 30 راكبا في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في مدينة سالوا عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، فاجتاز المسار المعاكس واصطدم بصخور على جانب الطريق، قبل أن يعود إلى مساره ويصطدم بجرف رملي تسبب في انقلاب المركبة.

ونقل المصابون إلى مستشفيات قريبة، بينما لم يحدد العدد الدقيق للإصابات على الفور.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائق عانى من إصابات طفيفة، وثبتت سلبية اختبار الكحول لديه، ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

من جانبه، أكد حاكم ولاية باهيا المجاورة، جيرونيمو تيكسيرا، عبر منصة "إكس"، أن إدارته تقدم الدعم لجهود الإنقاذ وتحديد هويات الضحايا، معربا عن حزنه لـ"فقدان الأرواح والإصابات ومعاناة جميع العائلات".

يذكر أن هذا الحادث يضاف إلى سلسلة حوادث الطرق المميتة في البرازيل، التي سجلت أكثر من 10 آلاف حالة وفاة في عام 2024 فقط، وفقا لوزارة النقل.

وكانت حوادث مماثلة قد وقعت في أشهر سابقة، منها انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد أسفر عن مقتل 11 شخصا في أبريل، وتصادم حافلة طلاب جامعة مع شاحنة في ولاية ساو باولو خلفت 12 قتيلا في فبراير، إضافة إلى انقلاب حافلة فريق كرة قدم "تماسيح كوريتيبا" الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في سبتمبر الماضي.

-خلا-