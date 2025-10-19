اتفاق بين حزبي "الديمقراطي الحر" و"إيشين" لتشكيل حكومة ائتلافية في اليابان

طوكيو في 19 أكتوبر /وام/ اتفق الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، وحزب التجديد الأصغر المعروف باسم "إيشين"، على تشكيل حكومة ائتلافية، في خطوة تمهد الطريق لتولي أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم، أن زعيمة الحزب الديمقراطي الحر ساناي تاكايتشي، وزعيم حزب "إيشين" اليميني هيروفومي يوشيمورا، سيوقعان اتفاق التحالف يوم غد الإثنين.

وكان فوميتاكي فوجينا، الرئيس المشارك لحزب "إيشين"، قد أثار أول أمس الجمعة التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الحزبين أحرزا "تقدما كبيرا" في محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي.

وأضافت "كيودو" أن النواب المنتمين لحزب "إيشين" سيصوتون لصالح تاكايتشي، في جلسة انتخاب رئيس الوزراء المقررة بعد غد الثلاثاء، غير أن الحزب لا يعتزم المشاركة في الحكومة الجديدة في المرحلة الأولى.

ويأتي هذا التطور بعد أن بدا طريق ساناي تاكايتشي، لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، شبه مؤكد، إلى أن انسحب حزب "كوميتو"، الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر، من الائتلاف الذي استمر 26 عاما، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من المفاوضات المكثفة بين الأحزاب لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وكانت لجنة الجلسات في مجلس النواب الياباني قد أعلنت أمس السبت موافقتها على عقد جلسة تصويت لاختيار رئيس وزراء جديد بعد غد الثلاثاء.

وأفادت وكالة "كيودو" بأن الحزب الديمقراطي الحر، والحزب الدستوري الديمقراطي المعارض، توصلا إلى اتفاق لإجراء التصويت في الموعد المحدد، بعد فشل البرلمان في تحديد موعد الجلسة خلال اليومين الماضيين، نتيجة للمفاوضات الائتلافية المستمرة بين الأحزاب السياسية.

ويأتي هذا التصويت في سياق الإجراءات الدستورية اليابانية لملء المنصب التنفيذي الأعلى، مع ترقب واسع لنتائجه التي ستحدد مسار الحكومة اليابانية في المرحلة المقبلة.

