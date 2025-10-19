نتائج متميزة لفريق أبوظبي في بطولة "المصنعة" للإبحار الشراعي

مسقط في 19 أكتوبر /وام/ حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث، نتائج مُشرفة في اليوم الأول من منافسات بطولة المصنعة للإبحار الشراعي، التي تقام في سلطنة عُمان بمشاركة نخبة من البحارة من دول العالم المختلفة.

وتمكّن عبدالله الزبيدي، من إحراز المركز الأول في فئة "الإلكا 4"، مؤكداً جاهزيته العالية ورغبته في المنافسة على لقب الفئة في الأيام المقبلة، فيما حلّ محمد عبدالكريم، في المركز الثاني في فئة "الإلكا 6" بعد أداء متوازن ومنافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.

وعلى صعيد فئة "الإلكا 4" للفتيات، تألّقت مروة الحمادي، وأحرزت المركز الأول، فيما جاءت اليازية الحمادي، في المركز الثاني.

وفي فئة الأوبتيمست، حل البحّار خليفة الرميثي، في المركز الثامن ضمن النتائج الأولية لليوم الأول، بعد سباقات قوية شهدت مشاركة واسعة من مدارس الإبحار المختلفة.

وأكد الجهاز الفني للفريق أن النتائج الإيجابية في اليوم الافتتاحي تعكس جودة البرامج التدريبية المكثفة التي تنفذها أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف إلى تطوير الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتهم في رياضة الشراع الحديث.

ويواصل الفريق مشاركته في البطولة على مدار الأيام المقبلة، وسط طموحات كبيرة بحصد الميداليات والنتائج المتقدمة، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج في ختام الحدث المقرر له 21 أكتوبر الجاري.