"هياف" بطلا لسباق كسر الكيلو في بطولة الشواحيف التراثية بالشارقة

الشارقة في 19 أكتوبر /وام/ تُوّج القارب "هياف" بقيادة محمد أحمد سهيل، وأحمد خميس، بطلاً لسباق كسر الكيلو ضمن منافسات بطولة الإمارات للشواحيف التراثية – جولة الشارقة، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 37 دقيقة و19 ثانية، في سباقٍ اتسم بالإثارة والندية حتى الأمتار الأخيرة.

وجاء القارب "المشخص 33" بقيادة عارف الزفين، ويوسف الصبوري، في المركز الثاني، فيما حلّ القارب "المشخص 20" بقيادة ماجد الخلف، وإسماعيل المرزوقي، ثالثًا، في ختام سباقٍ شهد مشاركة واسعة من نخبة الفرق والبحّارة من إمارات الدولة.

ونظم السباق، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبدعمٍ ورعايةٍ شركة ماج القابضة، التي أكدت من خلال شراكتها حرصها على دعم الرياضات التراثية الإماراتية والحفاظ على موروث الدولة البحري الأصيل، بما يجسّد قيم الهوية الوطنية ويعزز حضور الإمارات في ميادين الرياضات البحرية التراثية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن سباق كسر الكيلو يُعد من أبرز محطات البطولة، إذ يمنح المتسابقين فرصة لاختبار قدرات القوارب قبل السباقات الرئيسية، ويُسهم في رفع مستوى المنافسة والاستعداد للجولات القادمة التي ينتظرها عشاق البحر بشغفٍ كبير.