منتخب المغرب يتوج بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما

سانتياجو في 20 أكتوبر/ وام/ توج المنتخب المغربي لشباب كرة القدم تحت 20 عاما، للمرة الأولى في تاريخه، بلقب كأس العالم بعد فوزه على منتخب الأرجنتين 2-0 في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الوطني في العاصمة التشيلية سانتياجو.

سجل ثنائية منتخب المغرب اللاعب ياسر الزبيري في الدقيقتين 12، و29.

وبهذا الإنجاز أصبح المغرب أول منتخب عربي يتوج باللقب العالمي.