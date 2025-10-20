الملا وصيفا للجولة الثانية في بطولة العالم للدراجات المائية بإيطاليا

روما في 20 أكتوبر/ وام/ حقق البطل الإماراتي راشد الملا إنجازا جديدا لفريق أبوظبي للدراجات المائية، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعد أن حلّ وصيفاً مساء أمس في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أُقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، ليؤكد التفوق الإماراتي في واحدة من أقوى بطولات العالم في هذه الرياضة.

وجاء المُلا في المركز الثاني بعد منافسة قوية في الحركات الاستعراضية حتى الأمتار الأخيرة مع المتصدر الإيطالي روبرتو مارياني، ليضيف إلى رصيده 87 نقطة في الترتيب العام للبطولة، محتلا المركز الثاني عالمياً خلف مارياني الذي حقق 97 نقطة، وبذلك يُبقي الملا آمال فريق أبوظبي قوية في المنافسة على لقب بطل العالم خلال الجولات المقبلة.

وقدّم فريق أبوظبي أداءً مميزا في البطولة، تألق خلالها نجمه من خلال إبراز مستويات فنية عالية ومهارة كبيرة في الحركات الاستعراضية، بما عزز من حضور الفريق كأحد أهم المنافسين على الساحة العالمية لرياضة الدراجات المائية.

وأكد ثاني القمزي، مدير إدارة فريق أبوظبي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن هذه النتيجة تعكس الأداء الاستثنائي لأبطال الإمارات، مشيرا إلى أن راشد المُلا قدم أداء مميزاً أثبت من خلاله مكانته كأحد أبرز نجوم هذه الرياضة عالميا، معربا عن الفخر بما حققه في جولة إيطاليا، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب العالمي.

وأضاف أن الدعم الكبير من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، كان له الأثر الكبير في استمرار النجاحات ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل الدولية ، لافتا إلى أن الفريق سيواصل العمل بقوة حتى نهاية الموسم للمنافسة على لقب بطل العالم 2025.

