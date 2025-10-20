ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.5 % خلال سبتمبر

بكين في 20 أكتوبر/ وام/ سجل الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين ارتفاعا بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، متسارعا عن 5.2% من الارتفاع المسجل خلال الشهر الذي يسبقه.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي يبلغ حجم الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل “حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي”.

وفي بيانات تفصيلية، ارتفعت القيمة المضافة لناتج قطاع التصنيع بنسبة 7.3% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت القيمة المضافة لناتج قطاع التعدين بنسبة 6.4%، كما ارتفعت القيمة المضافة لناتج قطاع إنتاج وإمداد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 0.6%.

كما أظهرت البيانات، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ، فيما نما خلال الربع الثالث، الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.8% على أساس سنوي.

- خلا -



