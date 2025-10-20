الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في منتدى النساء البرلمانيات في البرلمان الدولي بجنيف

جنيف في 20 أكتوبر/ وام/ شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بسعادة كل من الدكتورة موزة محمد الشحي، وسارة محمد فلكناز، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس، في الدورة الأربعين لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت سعادة الدكتورة موزة الشحي، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة مشروع قرار موضوع الاعتراف بضحايا التبنّي الدولي غير القانوني ودعمهم، واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة من منظور جندري يعزز حماية حقوق النساء والفتيات، أهمية إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار، بما يضمن شمولية التدابير المقترحة، من خلال دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التبنّي الدولي غير القانوني.

وشددت على أهمية ضمان معالجة الحقوق والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، بهدف تعزيز مبدأ العدالة والمساواة من خلال السياسات والإجراءات المتعلقة بالتبني الدولي التي تراعي الاعتبارات الجندرية، وتستجيب للاحتياجات الخاصة للفتيات والنساء المتأثرات بهذه الظاهرة.

كما أكدت سعادتها أهمية تعزيز اليقظة في مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية، نظرا لارتفاع مخاطر التبنّي غير القانوني والاتجار بالأطفال، داعية إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلبة لحماية الطفل والفتيات والنساء، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الفتيات يشكّلن النسبة الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والزواج القسري في مناطق النزاع، وتتجاوز نسبتهم في بعض الحالات 70% من إجمالي الضحايا، مما يستدعي استجابة دولية أكثر حساسية للنوع الاجتماعي.

من جهتها قالت سعادة سارة فلكناز، في مداخلتها خلال مناقشة موضوع تعزيز دور المرأة في صنع القرار وحماية مكتسباتها بما يسهم في بناء عالم أكثر عدلاً ومساواة، إن القيادة التحويلية القائمة على الإلهام وتمكين الآخرين وصون الكرامة الإنسانية تمثل جوهر العدالة والمساواة.

وأضافت أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وبناء المجتمعات المتوازنة، وأن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف مواقع القيادة وصنع القرار، وقدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة، من خلال بيئة تشريعية ومؤسسية تضمن مشاركتها الكاملة في جميع القطاعات، مثمنة الدور الريادي والاستثنائي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم وتمكين المرأة.

وأكدت أن رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في تمكين وترسيخ دور المرأة الإماراتية، وأصبحت نموذجاً رائدا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي، مشددة على أن القيادة التحويلية تبدأ من الإيمان بالقدرة على التغيير والالتزام بمبادئ العدالة والمساواة، وأن مستقبل العالم الأكثر إنصافاً هو ثمرة تعاون وإرادة مشتركة بين جميع أفراد المجتمع.