أمين عام مجلس التعاون يستعرض مع مسؤولين بريطانيين مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

لندن في 20 أكتوبر/ وام / بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في لندن مع عدد من المسؤولين البريطانيين

سبل معالجة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، واستعراض آخر ما توصلت إليه الفرق التفاوضية الخليجية البريطانية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع كل من، بيتر كايل وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، رئيس مجلس التجارة ، وكريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة.

وأكد البديوي، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

-خلا-.