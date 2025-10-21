الأمم المتحدة: تفاؤل بتجدد الالتزام بوقف النار في غزة .. ومراقبون أمميون في "كيسوفيم" لأول مرة

نيويورك في 20 أكتوبر/ وام / أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤلها اليوم، بتأكيد الأطراف مجددا التزامها بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد القلق الذي أبدته المنظمة أمس إزاء أعمال العنف التي وقعت في القطاع.

وأشاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بجهود الوسطاء، وحث جميع الأطراف على حماية المدنيين وتجنب تجدد الأعمال العدائية، مجددا الدعوة للإفراج عن رفات جميع الرهائن المتوفين.

ورحب دوجاريك بسماح السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة، يوم أمس ولأول مرة، بنشر مراقبين في معبر كيسوفيم، مما يساعد في توفير رؤية واضحة حول المساعدات الداخلة.

وأكد دوجاريك أن هذا التطور تزامن مع استئناف شركاء الأمم المتحدة في دير البلح وخان يونس عملية توزيع الطرود الغذائية على آلاف العائلات "لأول مرة منذ شهور"، بالتوازي مع مواصلة جمع المساعدات من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم.

كما أشار دوجاريك إلى بدء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكثيف عمله في إدارة مواقع النفايات المؤقتة وسط القطاع، في إطار جهوده لدعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف الصحية.