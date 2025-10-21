انخفاض صادرات كوريا بنسبة 7.8% خلال أول 20 يوما من أكتوبر

سيئول في 21 أكتوبر/ وام/ انخفضت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من أكتوبر الجاري، بسبب الانخفاض الحاد في عدد أيام العمل، إذ بلغت قيمتها 30.15 مليار دولار، بتراجع قدره 2.57 مليار دولار من 32.7 مليار دولار مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن وكالة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 32.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.8 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.7% على أساس سنوي إلى 4.2 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، كما تراجعت الصادرات إلى الصين، بنسبة 9.2% إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبحسب المنتج، ارتفعت الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 47% على أساس سنوي إلى 8.5 مليار دولار، لتشكل 28.3% من إجمالي صادرات البلاد بزيادة 6.6 نقاط مئوية.

وقفزت صادرات البلاد بنسبة 12.7% ، خلال شهر سبتمبر، على أساس سنوي إلى 65.95 مليار دولار بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف.

