18 جراحة مجانية ضمن برنامج "عملية الابتسامة الإماراتية" بالتعاون مع "كليفلاند كلينك أبوظبي"

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ تواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، برنامجها الجراحي لعلاج المرضى الذين يعانون من تشوهات الشفة أو سقف الحلق، والذي تستضيفه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث تم إجراء 18 جراحة مجانية خلال شهر أكتوبر الجاري من إجمالي 63 مريضاً خضعوا للفحص، وذلك في إطار الدورة التاسعة من البرنامج.

ويجسد التعاون مع كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ هذا البرنامج، الحرص على توفير رعاية صحية وفق أعلى المعايير الدولية للمرضى دون أي تكلفة.

وإلى جانب الجراحات، تلقى المرضى تقييمات للنطق، ورعاية طبية للأسنان، وإرشادات تغذية، ودعما من تخصص طب الأطفال.

وتعد "الشفة المشقوقة" و"شقّ سقف الحلق" من أكثر الحالات الخلقية شيوعاً على مستوى العالم، وتحدث عندما لا تلتحم أجزاء الشفة أو سقف الحلق معاً أثناء الحمل، وبالإضافة إلى تأثيرها على المظهر الخارجي، قد تؤثر هذه التشوهات في قدرة الشخص على الأكل، أو الكلام، أو التنفس، وقد تؤدي إلى التهابات الأذن ومشكلات الأسنان.

ومع التدخل الجراحي في الوقت المناسب والرعاية الشاملة التي تتضمن خدمات طبّ الأسنان وتقويم الأسنان، وعلاج النطق، واستشارات التغذية، والدعم النفسي والاجتماعي، يمكن للأطفال والبالغين المصابين بهذه التشوّهات أن يعيشوا حياة طبيعية وصحية مزدهرة.

وأجرى فريق "عملية الابتسامة" الطبي متعدد التخصصات في 5 أكتوبر الجاري تقييماً لـ 63 مريضاً في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والتقى كل مريض بممرض، وطبيب أطفال، وطبيب تخدير، وجراح، وطبيب أسنان، وأخصائي تقويم أسنان، وأخصائي تغذية، وأخصائي علاج نطق، وقد أسهمت هذه التقييمات المنسقة في توجيه عملية اختيار الحالات للجراحة وربط الأسر بمسارات رعاية مستمرة مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وعلى مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، قدم المتطوعون الطبيون من مبادرة "عملية الابتسامة الإماراتية" الرعاية للمرضى، مع التركيز على جراحات الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق، أو إحداها.

ولتعزيز الرعاية الشاملة لتشوهات الشفة وسقف الحلق، تم تنفيذ برنامج متزامن لطب الأسنان في المستشفى خلال أيام الجراحة، ما أتاح للمرضى غير المرشحين للجراحة تلقي علاجات الأسنان الأساسية، وبالتالي تعظيم نطاق وأثر البرنامج.

ويجمع البرنامج هذا العام 38 متطوعاً طبياً من "عملية الابتسامة" من داخل دولة الإمارات، بمن فيهم أطباء، وممرضون، وأطباء أسنان، ومقيمون، إضافة إلى ممرضتين من خارج الدولة، بدعم من أربعة طلاب متطوعين.

كما يخصص عدد من مقدمي الرعاية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وقتهم في تخطيط ودعم الجراحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقود الإشراف الطبي الدكتور مهدي شكوكاني، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في معهد الجراحة التخصصية المتكاملة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والمتطوع المعتمد دولياً لدى "عملية الابتسامة"، لضمان أعلى معايير السلامة والرعاية التي تركز على المريض.

وقالت موراغ كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، إن هذا البرنامج يقدم رعاية مجانية شاملة للمرضي في جميع أنحاء الدولة، وبفضل التزام مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومجتمعنا من المهنيين الطبيين الذين يتطوعون بوقتهم، معاً، نقرب الرعاية إلى منازل المرضى ونساعد المصابين بتشوهات الشفة أو سقف الحلق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي يستحقونها.

من جانبه ، قال الدكتور مهدي شكوكاني:" يفخر مقدمو الرعاية لدينا بدعم "عملية الابتسامة الإماراتية" من خلال فتح مرافقنا والعمل جنباً إلى جنب مع الأطباء المتطوعين لتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، وتجسد هذه الشراكة مهمتنا المشتركة المتمثلة في وضع المرضى في المقام الأول وتوفير رعاية عالمية المستوى ومتعددة التخصصات للمجتمع، وكجراح، شاهدت بنفسي كيف يمكن لجراحة الشفة أو سقف الحلق، إلى جانب رعاية الأسنان، وعلاج النطق، والإرشاد التغذوي، ودعم الأطفال، أن تحدث تحولاً في حياة الطفل".

وأعرب الدكتور شكوكاني عن فخره بأن يكون جزءا من برنامج يعيد الوظائف الحيوية ويُجدد الثقة ويمنح الأمل المستدام للعائلات في أنحاء دولة الإمارات.

ولتمكين العائلات في دولة الإمارات التي لديها أفراد مصابون بتشوّهات الشفة أو سقف الحلق التواصل عبر البريد الإلكتروني: patients@operationsmileuae.ae ، كما يمكن للمهنيين الطبيين الراغبين بالتطوع التواصل عبر البريد الإلكتروني: medicalvolunteers@operationsmileuae.ae

ويستضيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذه البرامج منذ عام 2017، حيث دعم إجراء الجراحات لأكثر من 100 مريض، ويعكس الدعم المستمر من المستشفى التزامه بالرعاية المتعددة التخصصات التي تضع المريض أولا، وبتمكين الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية في دولة الإمارات.