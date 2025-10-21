انتخاب تاكايشي كأول إمرأة تتولي منصب رئاسة الوزراء في اليابان

طوكيو في 21 أكتوبر/ وام/ أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، اليوم الثلاثاء، انتخاب زعيمة الحزب ساني تاكايتشي، رئيسة جديدة لوزراء اليابان، بعد حصولها على 237 صوتًا من أصل 465 في تصويت أجراه مجلس النواب.

وتدخل تاكايتشي، بهذا الفوز، التاريخ كأول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، قد قدمت استقالتها بشكل جماعي اليوم الثلاثاء، قبل تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس وزراء جديد.

