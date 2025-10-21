افتتاح تقاطع زاخر المطوّر في العين بكلفة 185 مليون درهم

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة البلديات والنقل، عن الافتتاح الرسمي لتقاطع زاخر المطوّر في منطقة العين، في إنجاز نوعي جديد يأتي ضمن البرنامج المتكامل لتحديث وتطوير البنية التحتية على مستوى إمارة أبوظبي، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع في المنطقة.

وبلغت كلفة تنفيذ المشروع 185 مليون درهم، واستغرق إنجازه 22 شهرا، وشمل تحويل الدوّار القائم إلى تقاطع رباعي مزوّد بإشارات ضوئية، بهدف تقليص زمن الرحلات المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطرق.

كما تضمن المشروع إنشاء نفق يضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 900 متر، يمر أسفل شارع هزاع بن سلطان الذي يعد شرياناً رئيسياً يربط شمال مدينة العين بجنوبها.

ويربط التقاطع بين منطقة فلج هزاع شرقاً ومنطقة زاخر غرباً، كما يصل بين دوّار جسر هزاع في الشمال ودوّار شعاب الأشخر في الجنوب، ليسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بين مختلف أحياء المدينة.

وأسهم تنفيذ المشروع في خفض زمن التنقّل بين مناطق زاخر وشعاب الأشخر ونعمة وعين الفايضة وشعبة الوطاة والمناطق الشمالية، وخاصة منطقة المدارس الخاصة.

ويُعد المشروع إضافة نوعية إلى سلسلة المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها الدائرة وجهاتها التابعة، ضمن رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بجودة التنقّل وتوفير شبكة طرق حديثة وآمنة ومستدامة.

وأكد سعادة المهندس عبدالله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية مدينة العين، أن المشروع يجسّد التزام الدائرة الراسخ بتطوير بنية تحتية رائدة وفق أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أنه يشكل ركيزة أساسية ضمن جهود بلدية العين لتوفير شبكة طرق فعّالة ومستدامة تخدم سكان المدينة وزوارها، فضلا عن دعم حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة.