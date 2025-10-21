اختتام الملتقى السنوي الثالث لسفراء التقييس بدول "التعاون"

الرياض في 21 أكتوبر /وام/ اختتمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الملتقى السنوي الثالث لسفراء التقييس، الذي عقد يوم 19 أكتوبر الجاري بمقر الهيئة في مدينة الرياض، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات 2025م تحت شعار "الشراكات من أجل تحقيق الأهداف"، وبمشاركة واسعة من سفراء وسفيرات التقييس وعدد من المتخصصين والخبراء في مجالات الجودة والمواصفات والابتكار.

وتضمّن برنامج الملتقى عددًا من أوراق العمل والعروض المتخصصة، تناولت دور المواصفات القياسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنظومة "مطابق" كأداة للتكامل المؤسسي لضمان سلامة المنتجات، وشارة المطابقة الخليجية كجسر للثقة نحو سوق خليجية آمنة، إضافة إلى عرض تجربة نجاح أكاديمية من سفراء التقييس بعنوان "رحلتي من هيئة التقييس إلى درجة الدكتوراة".

وشهد الملتقى جلسة حوارية مفتوحة بعنوان "شراكة وتطوير" شارك فيها السفراء بطرح آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المبادرة، واستعراض التحديات والفرص، ومناقشة سُبل قياس الأثر المجتمعي لأنشطتهم، وآليات الدعم والتدريب والتحفيز، إضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح التي حققت تأثيرًا ملموسًا في بيئات العمل والمجتمع.

وأعرب المشاركون في الملتقى عن شكرهم لهيئة التقييس الخليجية على ما توليه من اهتمام ودعم لمبادرة سفراء التقييس، مؤكدين التزامهم بمواصلة جهودهم التطوعية في نشر ثقافة الجودة والسلامة، في حين أكدت الهيئة حرصها على بلورة نتائج وتوصيات الجلسة الحوارية في إطار التكامل مع إستراتيجية هيئة التقييس الخليجية 2026- 2030، التي تسعى إلى ترسيخ دور التقييس كركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة في الدول الأعضاء.

