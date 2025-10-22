"ماليزيا" تستعرض منتجاتها من الأغذية الحلال خلال "الأسبوع العالمي للغذاء"

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ تستعرض ماليزيا خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، منتجاتها في قطاع الأغذية الحلال، إذ تقدم حلولا غذائية مبتكرة تجمع بين الجودة العالية وسهولة التحضير، لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين خلال رحلات العمرة والحج، ما يعكس التزامها بتقديم تجربة غذائية متكاملة، تجمع بين الصحة والراحة، وتوفر خيارات "حلال" تناسب نمط السفر الحدي

وقالت فرح فارينا، المدير الدولي بشركة "JTFI Senoberhad" الماليزية، لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركة تقدم أطعمة جاهزة للأكل بصلاحية تصل إلى سنتين ولا تتطلب الطهي، ما يجعلها رفيقاً مثالياً للمسافرين المسلمين، لا سيما أثناء رحلات العمرة والحج، حيث تجمع بين "الطعم الحلال" الموثوق وسهولة التحضير.

من جانبه، أشار رافيندران بيرومال، مدير شركة DRS Agro Exports & Imports SND BHD الماليزية المتخصصة في استيراد وتصدير المنتجات الزراعية، إلى أن الشركة تقدم الفواكه الاستوائية والعصائر الطازجة، وتعتمد على الفواكه الكاملة وعصائر 100% طبيعية دون إضافة سكر أو مواد صناعية، مع التركيز على الجودة والصحة، مشيراً إلى أن جميع المنتجات تُنتج في مزارع الشركة الخاصة وتوزع مباشرة، ويعكس ذلك التزام ماليزيا بتقديم منتجات "حلال" عالية الجودة، ما يمنحها ميزة قوية لدخول أسواق الشرق الأوسط.

من ناحيتها قالت الدكتورة بارفين كاور، مديرة شركة "Parveens Global SDN BHD" الماليزية المتخصصة في إنتاج وتسويق الشاي النباتي الطبيعي عالي الجودة، إن الشركة تقدم منتجات نقية تماماً ومثبتة مختبرياً بنسبة 100%، مستخلصة من غابات بورنيو الطبيعية، حيث يُستخرج نبات "Tongkat Ali" العشبي الاستوائي المعروف بفوائده الصحية، من بيئة طبيعية خالية من الأسمدة والمواد الحافظة.

وأضافت أن الشاي النباتي الذي توفره الشركة خالٍ من الأسمدة ويتميز بخصائص وظيفية تدعم معالجة الالتهابات وفقدان الوزن والتوتر والأنيميا، إلى جانب مجموعة من المنتجات الوظيفية والقهوة الأرابيكا الفاخرة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم خيارات صحية ومتنوعة للمستهلكين.

ولفتت إلى أن شاي "Midin" يتميز بتركيبته الطبيعية الخالية من السكر والمواد الحافظة، ويحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً، ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ويدعم الوظائف الإدراكية، مما يجعله خياراً مثالياً لتحسين الصحة العامة.

من جهته أوضح أحمد إيزوان، مدير المبيعات بشركة "Nims Delicious Senyambahat" الماليزية، أن شركته تقدم تجربة مبتكرة من خلال الشوكولاتة الممزوجة بالحبوب، بما في ذلك منتجات مثل خليط الشوكولاتة مع الحبوب وNims Spread وCoco Crunch، موضحاً أن التميز يكمن في الجمع بين الشوكولاتة والحبوب بدلاً من استهلاك الحبوب مع الحليب التقليدي.

من جانبها أكدت فرحانة عبد الرحمن، مديرة المبيعات بشركة "Luxura"، أن الشركة المصنعة محلياً تقدم أكثر من 20 منتجاً متنوعاً تشمل القهوة الممزوجة مسبقاً وبدائل الوجبات والشاي، بما فيها شاي ديتوكس بنكهة الأناناس، ولفتت إلى أن توسع الشركة في جمهورية كوريا يعكس التزامها بتعزيز حضورها وتوسيع نطاق منتجاتها في سوق أبوظبي.

وأضافت أن "Luxura"، تغطي منتجاتها ثلاثة أصناف رئيسية، حيث تشمل بدائل الوجبات خليط الشوكولاتة والشوفان، ويُقدّم الشاي في أكواب مبتكرة تحتوي على فلتر وقطع فواكه جافة، بينما تتنوع أصناف القهوة بين لاتيه وكراميل وكراميل ماكياتو، وأحدثها قهوة الأناناس التي يتم فيها دمج مسحوق الأناناس مع القهوة للحصول على نكهة فريدة، مؤكدة أن الشركة تخطط لافتتاح المزيد من المتاجر في أبوظبي لتعزيز تواجدها.