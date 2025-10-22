600 سباح وسباحة يشاركون بالنسخة الأولى من بطولة الإمارات لرعاية المواهب

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم منافسات النسخة الأولى من بطولة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد السباحة، وذلك يومي 15 و 16 من نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 600 سباح وسباحة من الموهوبين، الذين تترواح أعمارهم ما بين 9 أعوام إلى 17 عاما، ويمثلون أكثر من 100 نادي وأكاديمية على مستوى الدولة.

وأكد النادي أن البطولة تجسد رؤية الدولة لدعم ورعاية الأجيال القادمة من الرياضيين، والعمل على اكتشاف مواهبهم وتطويرها، وإبراز قدراتهم الفنية، استعدادا للمنافسات الإقليمية والدولية.