غرفة تجارة دبي تنظم 294 اجتماعاً ثنائياً لشركات محلية في جورجيا

تبليسي في 22 أكتوبر/ وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 294 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات من دبي ونظيراتها في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من جورجيا وأرمينيا، في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.

شارك في فعاليات البعثة التجارية إلى جورجيا، ممثلون عن 15 شركة من القطاع الخاص بدبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والأدوية، والهندسة الصناعية، والمواد الكيميائية، والشحن والخدمات اللوجستية.

ونظمت الغرفة، خلال البعثة، منتدى "مزاولة الأعمال مع جورجيا" في العاصمة الجورجية تبليسي، بدعم من سفارة دولة الإمارات في جورجيا، وغرفة تجارة وصناعة جورجيا، وسفارة جورجيا في دولة الإمارات، ووكالة ترويج الاستثمار الجورجية "إنفست إن جورجيا"، وجمعية الأعمال في جورجيا، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الجورجي.

وشهد المنتدى كلمة لسالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، بالإضافة إلى كلمات ألقاها كل من سعادة أحمد ابراهيم أحمد طاهر النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، وسعادة جورج جانجغافا، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وجورج بيرتايا، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بالإضافة إلى إيراكلي ناداريشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.

وشارك في المنتدى 204 من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال وممثلي الشركات الجورجية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء البعثة التجارية.

وقال سالم الشامسي، إن البعثة التجارية إلى جورجيا تجسد الالتزام الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في دبي، حيث ستساهم فعاليات البعثة في تمهيد الطريق لبناء علاقات تعاون مثمرة للأعمال وتعزز نمو التجارة الثنائية غير النفطية.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجورجيا قد بلغت 2.8 مليار درهم خلال العام 2024 مسجلة نمواً بنسبة 58.5% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 114 شركة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى، عرضاً تعريفياً موسّعاً سلّط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع في إمارة دبي، واستعرض أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للشركات والمستثمرين الجورجيين الراغبين في التوسع نحو أسواق جديدة.

وتناول العرض مقومات دبي المتقدمة في مجالات البنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، والتشريعات الداعمة للاستثمار.

وشهد المنتدى عرضا تعريفيا لوكالة ترويج الاستثمار الجورجية “إنفست إن جورجيا”، وتم خلاله تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية الرائدة التي تتمتع بها جورجيا، بما في ذلك سياساتها الاقتصادية المنفتحة، وموقعها الإستراتيجي المميز في مشهد التجارة العالمية، وإصلاحاتها الداعمة للمستثمرين، وبيئتها الاستثمارية المواتية للنمو.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى جورجيا، بما في ذلك الإلكترونيات، وقطع الغيار، والأحجار الكريمة، والمعادن، والمركبات، وقطع الغيار، والآلات، والتبغ، أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في جورجيا، فتتمثل في النقل والتخزين، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والسيراميك والزجاج، ومنتجات البلاستيك، بالإضافة إلى العقارات.

