منتدى الأمن الرقمي المؤسسي بالشارقة يؤكد أهمية بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة

الشارقة في 22 أكتوبر / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في مجمع القرآن الكريم بالتعاون مع مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية المنتدى الثاني المخصص للأمن الرقمي المؤسسي في الإمارة تحت عنوان "نحو منظومة أمن معلوماتية متكاملة: حكومة آمنة، بيانات موثوقة، خدمات مستدامة".

يأتي تنظيم المنتدى في إطار دعم جهود حكومة الشارقة الرامية إلى ترسيخ فهم شامل لأمن المعلومات بوصفه منظومة متكاملة تشمل الحوكمة والإدارة والممارسات بدءاً من أمن المنشآت والمرافق مروراً بحوكمة الأدوار والمسؤوليات وإدارة المخاطر واستمرارية الخدمات وصولاً إلى حماية المعلومات والبيانات بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية ورفع كفاءتها في مجال أمن المعلومات.

تضمن المنتدى جلسات رئيسية قدمها المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني تناول خلالها أربعة محاور رئيسية شكلت الإطار العام لمناقشات المنتدى وتمثلت في حوكمة الأدوار والمسؤوليات وحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية وحوكمة استمرارية الخدمات وحوكمة سياسات أمن وحماية المعلومات.

وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية أن المنتدى يعكس رؤية إمارة الشارقة المستقبلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة والتميز والإدارة الواعية للمخاطر وتعزيز أمن المعلومات في منظومة العمل الحكومي باعتباره ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات.

وأشار إلى أن المنتدى يشكل منصة لتبادل الخبرات بين القيادات والكفاءات في الجهات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى الوعي والتكامل في تطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بأمن المعلومات وبناء وعي مشترك بأهمية حماية البيانات واستمرارية الخدمات وصولًا إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتطوير بيئة عمل رقمية آمنة ومستدامة مؤكدًا أن دائرة الموارد البشرية ماضية في تنفيذ المبادرات وتنظيم الفعاليات الداعمة لتوجهات حكومة الشارقة نحو التحول الذكي بما يعزز تنافسية الجهاز الحكومي ويحقق رؤية الإمارة التنموية الشاملة.

وأوصى المنتدى في ختامه بأهمية تبادل الرؤى والتوصيات التي أكدت أهمية تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المعلوماتية بما يضمن حماية البيانات واستمرارية وكفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة.