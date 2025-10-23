شراكة بين شمس وبنك رأس الخيمة الوطني لتوفير حلول مالية ذكية

الشارقة في 22 أكتوبر/وام/ وقعت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني لتوفير حلول مالية ذكية وخدمات مصرفية رقمية تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات الإعلام والإنتاج الإبداعي .

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي (شمس) إلى تمكين الاقتصاد الإبداعي وتعزيز فرص الابتكار والاستثمار في القطاع الإعلامي الوطني.

ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين منظومة شمس الديناميكية للأعمال وخدمات بنك رأس الخيمة الوطني الرقمية المتطورة لتوفير حلول أعمال مبتكرة وسلسة وسريعة لرواد الأعمال من تأسيس الشركات إلى التمكين المالي.

وقال راشد ساحوه مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام في شمس :" نلتزم بتبسيط رحلة رواد الأعمال وتوفير بيئة تحتضن الابتكار والطموح وتمثل شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني خطوة جديدة نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الوصول إلى الأدوات المالية الأساسية ورأس المال بسهولة ومن خلال الجمع بين منظومة شمس الداعمة وقدرات البنك الرقمية المتقدمة نهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على تحقيق نمو أكثر ذكاءً وسرعة واستدامة".

وقال عماد أحمد نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك رأس الخيمة الوطني: “يسرنا التعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) لدعم مجتمع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات نحن ندرك أهمية السرعة والمرونة والثقة في الخدمات المصرفية للأعمال ومن خلال حلولنا الرقمية المتقدمة ومنتجاتنا المالية المصممة خصيصاً نتطلع إلى مساعدة رواد أعمال شمس على تأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيعها بثقة”.