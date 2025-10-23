" معرض الشارقة للكتاب" 2025 يطلق برنامج " أدب وفن"

الشارقة في 22 أكتوبر / وام / يطلّ النجمان العربيان خالد الصاوي وظافر العابدين على جمهور الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل تحت شعار "بينك وبين الكتاب" ليتحدثا عن الحكاية من زاوية مختلفة ويكشفا لجمهور الثقافة والفن أسرار الرحلة بين الأداء والكتابة في جلسة حوارية بعنوان "من التمثيل إلى التأليف.. الفنانون يرون الحكاية" والتي تقام ضمن برنامج "فن وأدب" في قاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة.

يضيء اللقاء على تجربة الصاوي والعابدين في تحويل خبراتهما الفنية إلى نصوص وأفكار مكتوبة ومقاربة العلاقة بين التمثيل كأداء فني والكتابة كفعل إبداعي يصوغ الحكاية من زاوية جديدة حيث يكشفان كيف تحولت تجاربهما أمام عدسة التصوير إلى قصص تعبّر عن رؤيتهما للحياة والفن والإنسان.

وقالت خولة المجيني المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب:" يواصل المعرض هذا العام الاحتفاء بالترابط بين الأدب والفن من خلال برنامج فعاليات أطلقناه تحت عنوان (أدب وفن) يستضيف فنانين قدّموا حضوراً إبداعياً مميزاً أمام عدسة التصوير وفي عالم التأليف أيضاً لنتسكمل بذلك شعار الدورة الرابعة والأربعين (بينك وبين الكتاب) ونمنح الجمهور فرصة اكتشاف العلاقة الخاصة التي تربط كل فنان بالكتابة والكتاب.

ويهدف برنامج "فن وأدب" الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى التأكيد على دور الفن والموسيقى الراقية في إثراء المشهد الثقافي العالمي وإبراز الفنانين الذين أثروا عالم الفنون الأدائية بأعمالهم الرائدة التي تؤكد حضور الكلمة الجميلة في قلوب المشاهدين والمستمعين.