هيئة الإعلام الإبداعي تنظم ورش عمل حول الإنتاج السينمائي

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي تنظيم ورش عمل استثنائية يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل لتشكّل فرصة فريدة للراغبين في التعرف عن قُرب على صناعة الإنتاج السينمائي .

تتضمن الورش محاور متخصصة في الإنتاج الإبداعي، والإنتاج التنفيذي، وتصميم المشاهد السينمائية وتُقام في استوديو "ساندستورم" في المنطقة الإبداعية في جزيرة ياس في أبوظبي وسيحظى المشاركون بيوم تدريبي متكامل يغطّي مختلف جوانب الإنتاج السينمائي من الفكرة إلى التنفيذ.

تأتي ورش العمل بالتعاون مع المختبر الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، وبالشراكة مع ثلاثة من كبار قادة الإنتاج في شركة "ليجندري إنترتينمنت"، وهم هيرب غينز، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج الفعلي، وسام كوزايا، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وتطوير الشركات، وباتريس فيرميت، مصمم الإنتاج الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Dune، بجزأيه الأول والثاني.

تشمل ورش العمل مناقشات متعمّقة حول العلاقة بين تصميم المشهد السينمائي والإنتاج الفعلي، وآليات العمل الإبداعي في تصميم الديكورات، ودور المنتج الإبداعي في قيادة المشروع من الفكرة إلى الموافقة على التنفيذ.

ويشارك الخبراء تجاربهم المباشرة من عملهم في أفلام Dune وDune: Part Two، إلى جانب مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية والأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما العالمية.

وقال محمد ضبيع، المدير العام بالإنابة لهيئة الإعلام الإبداعي:"في إطار جهودنا المستمرة لتطوير قطاع الإعلام الإبداعي والإنتاج في أبوظبي، نحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع الخبراء والرواد في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية ويأتي تقديم نخبة من أبرز خبراء هوليوود ومجموعة من العقول المبدعة في استوديوهات "ليجندري إنترتينمنت" لورش عمل متخصصة بهذا المستوى الرفيع، ليعكس رؤيتنا الرامية إلى تمكين منظومتنا الإبداعية من اكتساب الخبرات عبر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية".

من جانبه قال هيرب غينز، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج الفعليفي شركة "ليجندري إنترتينمنت": "يسعدني أن التقي بمجتمع المبدعين في أبوظبي للحديث عن تفاصيل صناعة الأفلام،وتسليط الضوء على كواليس تصوير فيلم "Dune" في صحراء ليوا المذهلة".