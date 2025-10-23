الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تتألق في الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ تألقت الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة خلال مشاركتها بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الحدث الاستراتيجي الذي يجمع الخبرات العالمية والمبادرات الوطنية الرائدة ويهدف إلى بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة تمتد من المزرعة إلى المائدة.

فقد برزت “مزرعة النود” في منطقة الفوعة بمدينة العين التي تدعم الزراعة المحلية وتقدم منتجات متنوعة مثل العسل والتمور، ضمن بيئة زراعية تشمل البيوت الزجاجية والبيوت الشبكية.

وأكدت غالية البنا مديرة المزرعة سعيهم لتشجيع المجتمع على دعم المنتجات المحلية حيث يشهدون إقبالاً كبيراً من الزوار وأصحاب الأعمال للتعاقد معهم.

فيما قدمت عزبة بريدة أكثر من 150 منتجًا محليًا، منها البيض بأنواعه والزبدة وأشادت نورة خليفة الجابري مديرة العزبة بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمرأة وتمكينها في المجالات.

وقدمت مزرعة بوذيب أنواعًا متميزة من التمور والفواكه، مثل المجدول والإخلاص والتين والمانجو وأوضح صلاح سيد مدير المزرعة أن الهدف من المشاركة "اكتساب المعرفة والتسويق لمنتجاتها ، مشيرًا إلى حصولهم على ثلاث جوائز من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.

من جانبها عرضت منى المنصوري مشروعها "BY GEZELLE"، الذي يقدم التمر بأصناف مبتكرة وبأسلوب إبداعي ممزوج بالمكسرات مثل الفستق والجوز واللوز، مؤكدة أن مشاركتهم تهدف إلى الترويج والتسويق والتواصل مع أصحاب الأعمال.

وقدمت مريم خليفة الزعابي مشروعها المنزلي لصناعة العطور والبخور، الذي بدأ بدعم من الاتحاد النسائي، ويعتمد على مواد أولية من دول مثل الهند .. وقالت: “نروج لمنتجاتنا عبر مواقع التواصل والمشاركة في الفعاليات”.

وفي مجال التكنولوجيا الزراعية، برزت شركة الفافا للتكنولوجيا الزراعية، التي يديرها ناصر الزعابي، كأول مزرعة فراولة في الإمارات .

وأوضح أن المشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الزراعة، ويحقق إنتاجًا يتجاوز 1,200 طن شهريًا، مع طموح للوصول إلى 5,000 طن سنويًا معتبرا أن "الزراعة المحلية توفر بديلًا اقتصاديًا للاستيراد، وتقلل من المخاطر المرتبطة به".

وأكد المشاركون دعم القيادة الرشيدة، وتمكين المرأة، بتوفير منصات مثل الأسبوع العالمي للغذاء، ما يشكل حافزًا كبيرًا لهم للاستمرار في تطوير منتجاتهم، وتوسيع نطاق أعمالهم، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للدولة.

وأشادوا بالدعم الحكومي لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء معتبرين أن الدعم الحكومي يلعب دورًا كبيرًا في تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة.