مسؤولون وخبراء يستعرضون مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار في الشارقة

الشارقة في 22 أكتوبر/وام/ شهدت فعاليات اليوم الافتتاحي لـ"منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي" 2025 اليوم في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" مجموعة من الجلسات وورش العمل التي سلطت الضوء على مزايا إمارة الشارقة والخدمات التي تقدمها مجموعة من مؤسساتها الرائدة.

فقد استضافت جلسة حوارية بعنوان "اكتشف الشارقة - وجهة الاستثمار والضيافة والثقافة والتعليم" كلاً من نعمة عبدالله آل علي رئيس قسم البحوث والإحصاء في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأحمد الشيخ مدير إدارة الترويج المحلي في الهيئة إلى جانب فارس ملاعب مدير إدارة المبيعات والتحالفات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وجاسم زيتون مؤسس شركة "كروز زيتون".

وكشفت نعمة آل علي أن إمارة الشارقة شهدت زيادة 11% بعدد نزلاء الفنادق في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024 ووصل العدد إلى ما يقارب 486 ألف نزيل فندقي في فنادق إمارة الشارقة بالربع الأول من عام 2025.

بدوره أوضح أحمد بن الشيخ أن القطاع السياحي في الشارقة يوفّر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مؤكداً أن رؤية الهيئة للمستقبل تقوم على مفهوم "السياحة العصرية" القائمة على الوجهات المستدامة والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض فارس ملاعب توسّع مشاريع "شروق" في المنتجعات البيئية الفاخرة والتجارب السياحية الفريدة موضحاً أن استراتيجية الهيئة تضع الوجهات المستدامة في صميم رؤيتها وأن "مجموعة الشارقة للضيافة" ستتوسّع قريباً لتضم عشر وجهات مع إضافة ثلاث وجهات جديدة.

من جانبه تحدّث جاسم زيتون عن الخطط الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة خورفكان بوابة رئيسية للرحلات البحرية السياحية وتعزيز موقع موانئ الشارقة بوابة بحرية رئيسية لدولة الإمارات.

وقدمت فاطمة الزرعوني رئيسة قسم العضوية في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) ورشة بعنوان "مقدمة عن خدمات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)" تطرقت خلالها إلى أهداف المؤسسة وبرامج العضوية وامتيازاتها إلى جانب برامج التمويل المباشر من خلال "روّاد" وغير المباشر من خلال المصارف وامتياز كلٍّ منهما إضافة إلى شروط الحصول على دعم المؤسسة والخدمات الاستشارية التي تقدمها لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشارك ماثيو سينغ، رئيس قسم الاستثمارات في صندوق الإمارات للنمو في ورشة حملت عنوان "تعزيز نمو رأس المال: تطوير الشركات الإماراتية من خلال صندوق الإمارات للنمو" واستعرض التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأبرزها فجوة التمويل مؤكدا أن رأس مال النمو كفئة أصول يشكل حلقة الوصل بين رأس المال الجريء ورأس المال الخاص مقارناً بين هذه الأنواع الثلاثة.

واستضافت ورشة "بناء المستقبل: كيف تسهم الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية و"وصلة" في تمكين شبكة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات" جيريس تادروس مدير أول في تطوير التجارة والأعمال في الشبكة والذي ناقش الركائز الأربع للشبكة التابعة لمجموعة "سفن إكس" القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية وتشمل التوصيل والاستقبال والتخزين والتمكين واستعرض التحديات والحلول إلى جانب النموذج الهجين الذي يجمع بين الابتكار الرقمي والتغطية الميدانية.

من جهته، أضاء رامي خضر مدير السوق الرقمي في الشبكة على "وصلة" المنصة الرقمية اللوجستية المبتكرة التابعة للشبكة والتي تقدم حلولاً عملية لتحديات الخدمات اللوجستية من خلال طريقة التواصل وتشغيل الأعمال وتسليمها والتقنيات المتقدمة لإنشاء شبكات توصيل أذكى وتعزيز تجربة العملاء وزيادة الكفاءة ضمن منظومة التجارة الإلكترونية المتطورة في دولة الإمارات.