سالم بن سلطان القاسمي: الأسبوع العالمي للغذاء يعكس ريادة الإمارات في الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن تنظيم الأسبوع العالمي للغذاء 2025 بنسخته الثانية في العاصمة أبوظبي يعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجالات الابتكار والأمن الغذائي والمائي والاستدامة الزراعية لرسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة ومرونة للجميع.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان خلال زيارته اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025 بمركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة وخبراء دوليين في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتقنيات الحديثة، إلى أن الحدث منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات وبحث الحلول المبتكرة لضمان مستقبل غذائي مستدام للأجيال القادمة.

واطلع الشيخ سالم بن سلطان خلال جولته على عدد من الفعاليات الرئيسية من بينها معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي للتمور، وحوارات الغذاء العالمية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية والمزارعين، والتي تشكل جميعها منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لبحث مستقبل منظومة الغذاء العالمية.

ولفت الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أهمية الفعاليات المصاحبة للحدث، والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة الغذاء من خلال الشراكات الدولية وتبني أحدث التقنيات الزراعية المتقدمة.