شرطة الشارقة تفوز بجائزة دولية بمجال الريادة

الشارقة في 22 أكتوبر/وام/ فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة وقاية وحماية المجتمع بجائزة مؤسسية ضمن فئات الجوائز الممنوحة من قبل الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) للعام 2025- وذلك بفئة (الريادة في مجال خدمات رعايا الضحايا) خلال الحفل الذي أقيم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأكد العقيد الدكتور سامح الحليان مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة مسيرة العطاء والتميز والسعي الدؤوب نحو تحقيق الصدارة في الميادين الشرطية بمختلف مجالاتها ومستوياتها.