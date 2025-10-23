"آيرينا" وسيراليون تطلقان "منتدى الاستثمار الثاني لشراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا"

فريتاون(سيراليون) في 22 أكتوبر/وام/ أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وحكومة سيراليون، اليوم، منتدى الاستثمار الثاني لشراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا "APRA"، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات لتعزيز التحول الطاقي والتصنيع الأخضر في جميع الدول الأعضاء في هذه الشراكة.

يجمع المنتدى الذي يتواصل حتى غد الخميس بمركز فريتاون الدولي للمؤتمرات وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في شراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، فضلًا عن مستثمرين ومطورين ومؤسسات مالية من أفريقيا وخارجها، لإجراء حوارات رفيعة المستوى وجلسات فنية.

يقدم المنتدى فرصًا للتواصل ويتضمن معرضًا للمشاريع يوفر للمطورين الإقليميين منصة لعرض مشاريعهم والتعرف على المستثمرين والممولين العالميين.

وأكد معالي الدكتور كانديه يومكيلا، رئيس قطاع الطاقة، ورئيس المبادرة الرئاسية بشأن التغير المناخي والطاقة المتجددة وأمن الغذاء، ورئيس مجموعة تنسيق حوكمة الطاقة، في سيراليون، أن شراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا "APRA" تعد مبادرة حاسمة للدول الأفريقية في جهودها لتسريع استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن سيراليون تفتخر باستضافة قمة شراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا لعام 2025، لا سيّما بعد توقيع اتفاقية (Mission 300) بقيمة 2.2 مليار دولار التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في الدولة من 46% إلى 52%.

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الطاقة المتجددة أصبحت المصدر الأقل تكلفة لتوليد الطاقة، ومع ذلك لا تزال الفجوة واسعة بين إمكانات أفريقيا الهائلة في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقها الفعلي، مؤكدا أهمية التحرك بسرعة وبشكل تعاوني لإزالة الحواجز المالية المستمرة وضمان إتاحة رأس المال بتكلفة ميسورة للمشاريع القابلة للتنفيذ.

وأكد سعي آيرينا من خلال منتدى الاستثمار لشراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا "APRA"، لتوظيف مجموعتها الكاملة من أدوات تسهيل المشاريع والشراكات لتقليل مخاطر الاستثمار، وإتاحة سبل التمويل المبتكرة، وتوجيه رأس المال إلى المناطق والمجالات الأشد احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت في المنتدى الافتتاحي الذي عقد العام الماضي في نيروبي، والذي نجح في حشد مجموعة من المشاريع بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي وحوالي 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحتملة.

ومن المقرر أن تركز تسهيلات ما بعد المنتدى على المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع المحددة، وتعزيز جاهزية الاستثمار ، ودعم جهود تنفيذ تلك المشاريع في جميع الدول الأعضاء في شراكة تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا (APRA).