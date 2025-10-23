العين يفوز على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية

الكويت في 22 أكتوبر/وام/ فاز العين على القادسية الكويتي1-0 اليوم في استاد محمد الحمد بالكويت ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى، فيما بقي القادسية بلا رصيد من النقاط.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق يوسف سليمان في الدقيقة 69.