الكويت في 22 أكتوبر/وام/ فاز العين على القادسية الكويتي1-0 اليوم في استاد محمد الحمد بالكويت ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.
بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى، فيما بقي القادسية بلا رصيد من النقاط.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق يوسف سليمان في الدقيقة 69.
العين يفوز على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية
الكويت في 22 أكتوبر/وام/ فاز العين على القادسية الكويتي1-0 اليوم في استاد محمد الحمد بالكويت ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.