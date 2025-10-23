المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب يبحث دعم إعادة الإعمار في غزة

القاهرة في 22 أكتوبر/وام/ بحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الدعم الفني لقطاع الإسكان في دولة فلسطين في إطار الجهود العربية لدعم إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع السكنية في قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مقومات الاستقرار للشعب الفلسطيني إلى جانب بحث متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التسعين اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وكيل وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني بالمملكة العربية السعودية يوسف بن عبدالعزيز الدهش، وبمشاركة الدول الأعضاء في المكتب السعودية، البحرين، العراق، فلسطين، قطر، القمر المتحدة، سوريا، والمغرب.

وأكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة والمشرف على إدارة الإسكان بجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة عقب نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واختُتم الاجتماع بإقرار مشروعات القرارات المتعلقة ببنود جدول الأعمال، تمهيدًا لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المقرر عقدها في دولة قطر نهاية العام الجاري.