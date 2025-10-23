الأمم المتحدة : "12"موظفاً أمميا من المفرج عنهم من قبل الحوثيين يغادرون اليمن

نيويورك في 22 أكتوبر/وام/ أعلنت الأمم المتحدة رسميا اليوم مغادرة 12 موظفاً من موظفيها في اليمن، كانوا من بين المحتجزين سابقاً في مجمّع الأمم المتحدة في صنعاء، وذلك على متن رحلة تابعة لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني.

وأوضحت مذكرة رسمية وزعتها الأمم المتحدة اليوم في مقرها بنيويورك أن الموظفين الثلاثة الآخرين ممن كانوا أيضا بين المحتجزين في المجمّع الأممي في صنعاء، بات بإمكانهم الآن التنقّل والسفر.

وكشف البيان عن وجود 53 من موظفي الأمم المتحدة حاليا رهن الاحتجاز التعسفي لدى الحوثيين إضافةً إلى عدد آخر من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع مدني، والبعثات الدبلوماسية.

وجدد البيان موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الداعي بقوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين تعسفيا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل متابعة هذه المسألة عن كثب على جميع المستويات، بما في ذلك مواصلة الاتصال مع الحوثيين والدول الأعضاء والشركاء المعنيين، لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين لديها.