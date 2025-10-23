بنك كوريا المركزي يجمد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%

سيئول في 23 أكتوبر/ وام/ أبقى البنك المركزي في جمهورية كوريا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، اليوم “الخميس”، للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة "الوون".

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، قرر تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سيئول.

ويمثل هذا القرار التجميد الثالث على التوالي على الرغم من أن بنك كوريا شدد على الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.

وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أكتوبر من العام الماضي، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين، مع تنفيذ أحدث تخفيض في مايو.

وفي اجتماعه خلال شهر سبتمبر الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4 و4.25% وألمح إلى خفضين آخرين هذا العام.

