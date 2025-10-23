العاصفة "ميليسا" تهدد الكاريبي الشمالي بفيضانات كبيرة وتدفع لإجراءات طارئة

عواصم في 23 أكتوبر/ وام/ شهدت أجزاء من هايتي وجامايكا وجمهورية الدومينيكان، أمس “الأربعاء”، هطول أمطار غزيرة جراء العاصفة الاستوائية “ميليسا”، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من مخاطر فيضانات واسعة في منطقة الكاريبي الشمالية، وحث المسؤولون السكان في المناطق المنخفضة على الانتقال إلى مرتفعات آمنة.

وفي جمهورية الدومينيكان، أعلن الرئيس لويس أبينادر، إغلاق المدارس في تسع مقاطعات يومي “الأربعاء” و”الخميس"، مع تعليق عمل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة غير الأساسية.

ولجأ عشرات السكان في جنوب البلاد إلى الملاجئ، فيما انتشر نحو 500 متطوع من فرق الإنقاذ لتقديم المساعدة، كما أفادت السلطات بخروج عشرات من شبكات إمداد المياه عن الخدمة، ما أثر على أكثر من نصف مليون مشترك.

وفي هايتي، عبر السكان عن مخاوفهم من فيضانات مدمرة، خاصة مع انتشار تآكل التربة الذي فاقم أضرار عواصف سابقة.

أما في جامايكا، فقد أكد وزير المياه والبيئة ماثيو سامودا توفير 881 مأوى جاهزا عند الحاجة، مع إغلاق المحاكم بعد ظهر أمس “الأربعاء”، وتحويل التعليم إلى نمط عن بُعد اليوم الخميس.

