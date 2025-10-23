جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات التركية

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ بحث سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري ، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة لطف الله غوكتاش سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أمس، سبل تعزيز التعاون والشراكات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين الجامعة والجامعات التركية، بجانب تعزيز برامج التبادل الطلابي بين الجانبين.

واطلع سعادة السفير، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة، على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية ومبادراتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش، والتي تتضمن برامج أكاديمية معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

كما تعرف على جهود الجامعة في استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم، لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح والسلام والتنمية والفكر الإسلامي المعتدل.

وأكد سعادة الدكتور خليفة الظاهري، خلال اللقاء، ترحيب الجامعة بنسج شراكات علمية وثقافية مع الجانب التركي، وفتح آفاق أرحب للتعاون في هذا الصدد، لافتا إلى أن زيارة السفير التركي تأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الأكاديمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها.