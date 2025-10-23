منتدى الشارقة للاستثمار منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة

الشارقة في 23 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن منتدى الشارقة للاستثمار، يشكل أهمية كبيرة لرواد الأعمال والمستثمرين ومجلس سيدات أعمال الإمارات كونه منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضافت سعادتها، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش المنتدى المقام حاليا في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن المجلس يسعى لدعم رائدات الأعمال والسيدات، وتمكين المرأة اقتصاديا ‏وتطوير قدراتها، وذلك ترجمة لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة، والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت إن المرأة في الإمارات متواجدة في مختلف المجالات لكن تواجدها قليل في قطاع الاستثمار، ومن هنا يأتي دور المجلس في ربط المرأة ورائدة الأعمال بالمنصات العالمية والإقليمية والمحلية لتعزيز فرص تواجدها في هذا القطاع، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على إعداد حزمة من المبادرات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها قريبا.

من جانبه قال خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات، إحدى الجهات المشاركة في أعمال المنتدى لـ / وام /، إن مشاركة الشركة تأتي كراعي ومشارك بجناح يدعم رؤية إمارة الشارقة في تعزيز الاستثمار، معربا عن التطلع إلى تحقيق أهداف الشركة في المنتدى الذي يجمع القطاع الحكومي وأصحاب الرؤية الاقتصادية .

وأشار إلى أن حجم استثمار شركته في مشاريع الشارقة يتجاوز الـ 2 مليار درهم منهم مليار درهم لمشروع " بوابة القاسمية " في الشارقة، موضحا أن الشركة أطلقت خلال أعمال المنتدى مبيعات مشروع أراضي صناعية مسورة مزودة بخدمات الكهرباء، كما تعرض مشروعها الرائد صناعية القاسمية حيث تم إنجاز نسبة كبيرة من مبيعات هذا المشروع.

وأضاف أن نسبة مبيعات مشروع "روضة السدر" في الشارقة حقق مبيعات بنسبة 90 %، كما تعمل الشركة في القريب على إطلاق مشروع مخطط صناعي جديد يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في تملك أراض صناعية ذات مساحات اقتصادية .